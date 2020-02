Reggina, Colomba non dimentica: “L’anno prossimo questa sarà la curva di uno Stadio di serie B e ricomincerà un sogno!!” [VIDEO]

11 Febbraio 2020 10:35

Franco Colomba, ex allenatore della Reggina, ha voluto omaggiare la vittoria degli amaranto sulla Ternana con un post su Instagram

Franco Colomba non dimentica Reggio Calabria e la città non dimentica l’allenatore che ha vissuto tre parentesi in riva allo Stretto. Stagioni importanti sopratutto tra il 1999 e il 2002. Il tecnico di Grosseto ha voluto partecipare alla festa della Reggina dopo la vittoria contro la Ternana, che ha permesso agli amaranto di allungare in classifica sia sugli umbri che sul Bari (secondo). Il gol di Liotti ha fatto salire gli amaranto a quota 59 punti. Una bella serata all’“Oreste Granillo” con il pubblico delle grandi occasioni e una partita all’altezza delle aspettative. Uno spettacolo straordinario sugli spalti, numeri da categoria superiore: 12296 spettatori in un lunedì sera. Se a questo aggiungiamo che la partita si poteva tranquillamente guardare da casa in tv il dato viene messo ancor più in evidenza.

I tifosi presenti allo stadio sono stati il dodicesimo uomo. Sciarpe e bandiere amaranto a colorare l’impianto, i cori di incitamento a sostenere la squadra e a regalare ulteriore spettacolo. Tutto questo ha esaltato anche Franco Colomba che proprio ai tifosi della Reggina ha voluto dedicare il post su Instagram. Un video della Curva Sud al termine della gara, i giocatori a saltare sotto i tifosi e i supporters pazzi di gioia. A corredo una didascalia breve ma molto significativa, che ha raccolto subito i commenti di apprezzamento dei reggini: “L’anno prossimo questa sarà la curva di uno Stadio di serie B …e per Reggio Calabria ricomincerà un sogno !!”. Speriamo che le parole di Colomba siano profetiche e che tra qualche mese si possa davvero festeggiare la promozione e tornare nelle categorie che competono alla squadra e alla città. In basso il VIDEO.

Valuta questo articolo