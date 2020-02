Reggina, a Catanzaro non vedono l’ora. E’ già febbre derby per mercoledì: toccata quota 4000 spettatori

22 Febbraio 2020 18:52

Il Catanzaro stasera va a Francavilla, eppure i tifosi giallorossi sembrano già proiettati alla gara di mercoledì contro la Reggina

Catanzaro e Reggina si affronteranno in campionato mercoledì sera nel turno infrasettimanale di Serie C. Le due squadre, però, devono prima scendere in campo nel weekend: giallorossi impegnati questa sera a Francavilla, amaranto domani al Granillo contro la Paganese.

Eppure, i tifosi della compagine di Auteri, sembrano già proiettati al derby della Calabria in scena tra qualche giorno. Lo dimostra il fatto che, a poche ore dall’apertura della prevendita, sia stata toccata già 4000 spettatori, compresi gli abbonati. Così come evidenziato dai media del posto, è possibile che lo stadio ‘Ceravolo’ per la gara contro l’undici di Toscano presenti il sold out.

Che i tifosi del Catanzaro non vedano l’ora arrivi mercoledì, è abbastanza evidente. La gara d’andata ha lasciato qualche scoria in casa giallorossa, specie tra i tifosi, e poi non si può dimenticare un ritrovato entusiasmo dettato dal ritorno di Auteri e da un mercato di riparazione scoppiettante.

Ma se a Catanzaro sono impazienti, a Reggio Calabria sono tutti indirizzati all’interessantissimo match di domani al Granillo.

