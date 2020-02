Reggina, Camilleri: “tutta la verità sull’elicottero del Chelsea al Sant’Agata”

20 Febbraio 2020 11:52

Reggina, l’ex difensore Vincenzo Camilleri ha svelato la verità sulla storia dell’elicottero del Chelsea atterrato al Sant’Agata per completare il suo acquisto

Domenica allo stadio Granillo ci sarà Reggina-Paganese, un incontro assolutamente da portare a casa per gli uomini di mister Toscano. Ai microfoni della TV ufficiale amaranto è intervenuto Vincenzo Camilleri, doppio ex della sfida, oggi in forza alla Pistoiese. Il calciatore ha rilasciato un commento: “la società campana ha allestito una buona squadra e la classifica lo dimostra, ma la Reggina giocherà per conquistare i tre punti. Il presidente Gallo è ambizioso, non era semplice creare un gruppo così forte ed unito in breve tempo. Vedo grande merito di mister Toscano in questo”.

Il difensore ha poi svelato la verità sulla famosa storia dell’elicottero del Chelsea atterrato al Sant’Agata per chiudere con il presidente Foti la trattativa del suo trasferimento in terra anglosassone: “è un racconto assolutamente non vero, piuttosto si dovrebbe parlare di un viaggio in aereo a Londra e del passaggio al Chelsea. Si fece una grande confusione all’epoca. Avrei grande piacere che la Reggina tornasse in palcoscenici più adeguati, lo merita la città e la tifoseria tutta”.

Valuta questo articolo