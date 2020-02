Reggina, il sostegno di Caffo (pres. Vibonese): “Bari unica insidia, ma con questo distacco la vedo dura”

29 Febbraio 2020 16:24

Il presidente della Vibonese sostiene la Reggina: per Pippo Caffo il Bari difficilmente riuscirà a recuperare il distacco dalla squadra amaranto

“Dieci punti di vantaggio sul Bari sono parecchi. Alla Reggina basterà saperli gestire soprattutto in casa”, è questo il pensiero rilasciato da Pippo Caffo ai microfoni di tuttocalciocatania.com. Il presidente della Vibonese non parla di campionato chiuso, ma ammette che per i pugliesi non sarà facile recuperare il distacco a dieci partite dal termine del campionato. Il patron ha poi continuato: “Ternana e Monopoli devono attrezzarsi al meglio per i play-off, non possono sperare in altri obiettivi. Solo il Bari può ancora insidiare il primato della Reggina, ma la vedo dura per i biancorossi, soprattutto per le partite che giocheranno in trasferta dove tutti li affronteranno con il coltello tra i denti”. Inoltre la gara Vibonese-Bari è ancora da disputare, all’andata al San Nicola finì in parità 2-2: “tra una quindicina di giorni lè in programma l’incontro qui a Vibo, può darsi pure che la squadra di Vivarini vinca ma noi ce la giocheremo a viso aperto come sempre”.

Valuta questo articolo