Reggina, Brienza vola basso: “al massimo il Bari punterà al secondo posto…”

14 Febbraio 2020 11:18

Il doppio ex di Reggina e Bari, Franco Brienza, ha analizzato la lotta promozione: “i biancorossi devono provarci, al massimo si punterà al secondo posto”

Chi meglio di Franco Brienza può spiegare la lotta promozione che vede combattere Reggina e Bari. Da calciatore ha vestito entrambe le maglie, facendo esultare i tifosi una miriade di volte e lasciando un buon ricordo sia in Calabria che in Puglia. Il classe ’79 adesso ha un ruolo nella società biancorossa, svolge il compito di osservatore e ambasciatore, questa mattina è intervenuto sulle frequenze di RadioBari per fare il punto della situazione: “otto lunghezze ci separano dalla Reggina, ma mancano tredici giornate. Nel calcio le cose cambiano velocemente, abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. La squadra è consapevole, non si fanno venti risultati utili di fila se non si hanno basi solide. Ci proveremo. Al massimo bisognerà arrivare secondi, perché la posizione conta tanto per i play-off. Nella vita comunque bisogna avere l’ambizione di essere i migliori: ora abbiamo avanti la Reggina. E’ normale che guardi anche dietro. Se la Reggina dovesse essere più brava faremo i complimenti”.

