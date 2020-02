Reggina, Brevi fa il confronto con la Ternana: “al Granillo in 24mila ogni domenica per sostenerci”

19 Febbraio 2020 10:15

Ezio Brevi ha vestito le maglie di Reggina e Ternana, può fare un confronto: entrambe le squadre sono nel suo cuore, ma di Reggio Calabria ha un ricordo particolare

Un mediano tutto cuore e grinta al servizio della Reggina. Ezio Brevi porta nel cuore i ricordi della sua esperienza a Reggio Calabria, ha fatto parte della squadra che ha esordito in Serie A. Le 57 presenze collezionate in due stagioni lo hanno sicuramente fatto diventare uno dei calciatori più apprezzati dal pubblico amaranto in quel periodo. Ai microfoni di telegalileo, avendo nel suo passato vestito anche la maglia della Ternana, l’attuale allenatore del Ducato Spoleto (squadra che milita nel campionato di Eccellezza umbra) ha potuto fare un confronto tra le due piazze: “ho un legame particolare con Terni e Reggio, due società che mi hanno dato tantissimo. Grazie alla Ternana sono potuto diventare un calciatore professionista, Delneri mi ha insegnato moltissimo. Quando è arrivata l’occasione di andare in A, la Ternana mi ha dato questa possibilità e la ringrazierò per sempre, è stato il coronamento di un sogno. Poi giocare nella Reggina significava rappresentare la Calabria, ogni domenica c’erano 24mila abbonati a sostenerci, il primo anno di Serie A”.

