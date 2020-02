Reggina, Blondett: “che mazzata alla Ternana! A Catania per sfatare il tabù”

13 Febbraio 2020 10:47

La Reggina ha iniziato a preparare la trasferta di Catania: l’ex rossoazzurro Blondett ha analizzato la sfida e raccontato di quel play-off maledetto

Archiviata la vittoria contro la Ternana, la Reggina ha iniziato a concentrarsi per la trasferta di Catania. Per il difensore Edoardo Blondett sarà una sfida particolare, perché con la maglia dei siciliani ha vissuto una buona stagione sportiva: “andammo ad un passo da Serie B, peccato per la semifinale play-off persa ai rigori contro il Siena. Io sbagliai un penalty nella serie finale”, ha raccontato per le colonne odierne della Gazzetta dello Sport. La squadra amaranto proverà a non sbagliare come quel Catania, provando a conquistare la promozione diretta: “direi che abbiamo superato il periodo complicato per risultati e prestazioni – sottolinea il classe ’92 – . In risalto metterei le sfida con Vibonese e Ternana, nelle quali abbiamo conquistato sei punti. Psicologicamente abbiamo dato ai rossoverdi una mazzata, undici punti sono tanti, ma dobbiamo stare attenti. Il torneo può nascondere grosse insidie. Dobbiamo ancora sfidare Catanzaro, Monopoli e tante altre squadre che giocheranno la partita della vita”.

Blondett ha conquistato la fiducia di mister Domenico Toscano per la sua grande duttilità, che gli permette di agire anche in ruoli diversi rispetto a quello di difensore centrale: “nasco come centrale, ma ho fatto l’esterno anche a Caserta e Catania. Ricopro volentieri lo spazio sulla fascia perché le mie caratteristiche fisiche e tecniche me lo permettono. Domenica sarà come un derby e non dobbiamo fare calcoli, conta solo portare a casa la vittoria. Siamo tornati quelli del girone d’andata, consci di poter vincere su ogni campo. La Reggina non vince al Massimino da troppi anni, sfateremo questo tabù”.

