Reggina, assenza in difesa contro la Paganese: squalificato Gasparetto

18 Febbraio 2020 16:51

La Reggina è reduce dal pareggio in trasferta contro il Catania, adesso il match casalingo di campionato contro la Paganese

Continua la corsa promozione per la Reggina. La squadra di Mimmo Toscano è reduce da un buon punto contro il Catania, adesso si torna al Granillo con la sfida contro la Paganese. L’obiettivo è tornare al successo e provare ad allungare sul Bari, chiamato dall’insidiosa trasferta con la Cavese. Nel frattempo assenza pesante per gli amaranto come confermato dall’elenco degli squalificati: “Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2020 ha squalificato per una gara il difensore amaranto Daniele Gasparetto “per aver colpito con una manata al volto un avversario in reazione“. L’episodio di riferimento si è verificato nei minuti finali del match, battibecco Gasparetto-Rizzo che ha portato alla sanzione con il cartellino rosso per entrambi.

