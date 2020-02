Reggina, l’appello di Toscano ai tifosi: “adesso più che mai abbiamo bisogno di voi!”

19 Febbraio 2020 14:35

Mister Domenico Toscano ha fatto un appello ai tifosi della Reggina: i calciatori hanno bisogno del sostegno del Granillo per battere la Paganese

Un solo obiettivo domenica per la Reggina: vincere. La gara contro la Paganese è fondamentale ai fini della classifica, i tre punti sono necessari per mantenere a distanza il Bari in un periodo in cui il calendario mette a dura prova gli amaranto con match difficili. E’ per questo motivo che il tecnico Domenico Toscano ha lanciato un appello ai tifosi: “adesso più che mai conta il contributo del nostro pubblico – ha ammesso l’allenatore amaranto sulle frequenze di Radio Antenna Febea – . Non guardiamo quello che fanno gli altri, in tutti i sensi. L’errore che si sta commettendo è quello di giudicare i nostri risultati in base a quelli delle rivali. E quindi nel momento in cui si vince con la Ternana ed il Bari pareggia a Monopoli è tutto ok, ma se il Bari vince e noi pareggiamo su un campo ostico come quello di Catania si dice che si siano persi due punti. Niente di più sbagliato. Se si va in fibrillazione siamo rovinati. Non capisco da dove possano arrivare le preoccupazioni avendo sei punti di vantaggio ed essendo padroni del nostro destino. Nessuno ha mai vinto un campionato a febbraio. Siamo in un girone molto equilibrato e di livello”.

