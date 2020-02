Reggina, Andrea Gianni tra presente e futuro: il momento attuale, lo stadio e la Ternana

4 Febbraio 2020 11:30

La Reggina è reduce dal successo contro la Vibonese, le indicazioni di Andrea Gianni su presente e futuro

Tre punti d’oro per la Reggina, la squadra amaranto ha ottenuto la vittoria nel match in trasferta contro la Vibonese, adesso gli uomini di Toscano si preparano per la gara casalinga contro la Ternana, vero e proprio scontro per la promozione. Durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ collegamento telefonico con il direttore Andrea Gianni.

IL MOMENTO ATTUALE – “Alla vigilia non risultavamo sicuramente i favoriti per la vittoria del campionato, questo vuol dire che è stato fatto un buon lavoro. Abbiamo due calciatori in doppia cifra come Corazza e Denis, il merito è del presidente, il tecnico Toscano può contare praticamente su due squadre. Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco, solo quello di Marchi è stato pesante. Dobbiamo pensare partita dopo partita, non serve fare dei calcoli, ogni domenica dobbiamo onorare la maglia e conquistare il maggior numero di punti. Prevendita Ternana? Siamo anche noi in attesa, aspettiamo novità”.

STADIO – “Abbiamo fatto una riunione e fornito i documenti per poter pensare ad un progetto ma siamo ancora nella fase embrionale, stiamo valutando due soluzioni per la concessione. Bisogna fare i conti con una burocrazia lenta, sono discorsi importanti quindi serve un pò di tempo, sono ottimista”.

