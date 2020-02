Reggina, Amoruso sempre al tuo fianco: l’ex attaccante amaranto celebra la vittoria sui social [VIDEO]

24 Febbraio 2020 17:21

L’esultanza social di Nicola Amoruso: l’ex attaccante della Reggina ha pubblicato un video della Curva Sud dopo la vittoria contro la Paganese

Una Reggina dalle mille emozioni che sta facendo innamorare tutti. Impossibile non appassionarsi di questa squadra, ogni settimana sempre più capolista del campionato e vicina alla promozione in Serie B. Il distacco dal Bari, diretta inseguitrice in classifica, infatti è aumentato a otto lunghezze, ci si può preparare alle prossime uscite con maggiore entusiasmo. Anche Nicola Amoruso vive in prima persona il momento degli amaranto ed ogni settimana pubblica su Instagram tutta la sua gioia per i risultati conseguiti. “La capolista se ne va”, scrive al termine della vittoria contro la Paganese l’ex attaccante che tra le Stories ha pubblicato un video dell’abbraccio tra squadra e Curva Sud. Di seguito la clip.

