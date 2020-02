Reggina, 30 metri di felicità! Il siluro di Liotti manda gli amaranto a + 8: Ternana KO

10 Febbraio 2020 22:39

Vittoria pesantissima per la Reggina, che batte la Ternana di misura con un siluro di Liotti da 30 metri: + 8 sulla seconda

Vincere una partita di vitale importanza con un gol da 30 metri. No, non è un film: è il finale di Reggina-Ternana. Mai lunedì sera fu più dolce. Per tutti: per la società amaranto, per i suoi tifosi, per qualsiasi minima particella che oggi come non mai portava in alto il vessillo amaranto. La band di Toscano torna a vincere in casa, lo fa in una delle partite più importanti della stagione. Batte la Ternana e la manda a + 11, allungando a sua volta sul Bari con un rassicurante + 8.

A decidere il match, uno degli uomini forse meno attesi. Liotti, uno dei tre acquisti estivi. Nelle partite finora giocate, sembrava non aver espresso al massimo il suo potenziale. Poi che fa? Tira dal cilindro una perla, un gioiello, un bijoux. Da 30 metri, scaraventa un tiro potente e preciso su cui Iannarilli nulla può.

Parte forte la Ternana, la Reggina si compatta bene, risponde in contropiede (occasionissime Bellomo e Corazza) e inizia ad uscire alla distanza, andando poi in vantaggio. Nervi, tensione e concentrazione nella ripresa, dove succede poco. Ma al fischio finale sono 3 punti d’oro, tra l’entusiasmo e la gioia dei tifosi che cantano ed urlano: “Serie B!“. Ma non diciamolo con troppo rumore.

90’+5 – E’ finitaaa!!! La Reggina batte la Ternana e ottiene 3 punti pesantissimi!!!

90′ – Nulla di fatto dalla punizione. Angoli in serie per la Ternana. 5 minuti di recupero.

89′ – Punizione da posizione defilata per la Ternana, molto pericolosa.

85′ – Ultimi minuti palpitanti: la Ternana prova il forcing, la Reggina difende il vantaggio con le unghie e con i denti.

81′ – Quinto e ultimo cambio per la Ternana: entra Furlan, esce Palumbo.

80′ – Fase di stanca della gara, la Reggina continua a gestire, provando a bucare in contropiede.

73′ – Doppio cambio per la Reggina: escono Bianchi e Liotti, entrano Nielsen e Rubin.

70′ – Clamorosa occasione sprecata da Reginaldo, che si accentra e prova il tiro anziché servire il compagno sulla destra. Nel capovolgimento di fronte, Proietti spara altissimo.

68′ – Secondo cambio per la Reggina: esce Bellomo ed entra De Francesco.

63′ – Doppio cambio Ternana: Sini e Proietti per Defendi e Celli.

60′ – Marilungo ci prova dal limite, alta non di molto.

59′ – Altro cambio per la Ternana: entra Vantaggiato ed esce Ferrante.

56′ – Primo cambio per la Reggina: entra Reginaldo ed esce Denis.

55′ – Sprecato un contropiede con Corazza e Denis.

48′ – Palumbo da fuori, volo plastico di Guarna che mette in angolo.

47′ – La punizione di Mammarella finisce sulla barriera.

46′ – Inizia la ripresa al Granillo. Un cambio per la Ternana: entra Salzano ed esce Paghera.

45’+1 – Si chiude il primo tempo: Reggina in vantaggio per 1-0 con il super gol di Liotti.

45′ – Pareggiato il conto dei corner: ammonito Paghera per la Ternana.

44′ – La Reggina prova a gestire, vorrebbe chiudere in vantaggio il primo tempo.

38′ – Parodi da fuori. Finisce altissima. A rugby sarebbe metà, per intenderci.

37′ – Reggina ancora propositiva, Blondett non ci crede e non riesce ad allungarsi sul pallone servito da Denis.

35′ – La Reggina spreca un contropiede con Bellomo, che prova da fuori anziché servire i compagni.

32′ – Primo ammonito del match: giallo per De Rose per gioco pericoloso.

29′ – LA REGGINA PASSA IN VANTAGGIO!!!!!! LIOTTI TIRA UNA SVENTOLA DA CASA SUA!!!!

24′ – Altra clamorosa occasione per la Reggina! E’ Corazza a tirare a botta sicura su servizio di Bianchi dalla trequarti, miracolo di Iannarilli. Pericolo anche nell’angolo susseguente.

21′ – Punizione dai 30 metri di Liotti, tutto facile per il portiere.

19′ – Ternana ancora pericolosissima, la difesa amaranto chiude ma è un inizio in sofferenza.

16′ – Il canovaccio di questo inizio sembra chiaro: è la Ternana a fare la partita, Reggina che attende e prova a pungere in contropiede.

13′ – Contropiede sprecato dagli amaranto! De Rose e Bianchi si involano in campo aperto, ma il numero 15 conclude da fuori mettendo a lato.

12′ – Mammarella ci prova da fuori, Guarna blocca in due tempi.

10′ – Reggina vicina al vantaggio con Bellomoo!! Urlo strozzato in gola per tutti i tifosi amaranto: Corazza mette in mezzo e il fantasista di Bari colpisce di testa da posizione defilata. Palla fuori di pochissimo!

8′ – La Ternana prova a prendere alta la difesa amaranto, impedendo di dare inizio alla manovra.

5′ Solita partenza aggressiva della Reggina, ma la Ternana sembra scesa in campo pimpante e prova a schiacciare gli amaranto.

1′ – La gara è appena cominciata

Reggina-Ternana, le formazioni ufficiali

Nessuna sorpresa per quanto riguarda le scelte da parte del tecnico Mimmo Toscano. Fuori gli esterni Garufo e Rolando, non al meglio, davanti il tandem Denis-Corazza. Tra le fila degli umbri sarà Marilungo a guidare le offensive della squadra di Gallo. Queste le formazioni ufficiali del match.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Defendi; Partipilo; Ferrante, Marilungo.

