Reggina, prossimi 20 giorni fondamentali: trasferte col brivido per il Bari, il calendario a confronto

17 Febbraio 2020

Reggina e Bari, il calendario a confronto: saranno decisivi i prossimi incontri. I pugliesi sono attesi da tre trasferte difficili, a differenza degli amaranto…

Il Bari non molla, il campionato è ancora aperto. Non può rilassarsi assolutamente la Reggina che ieri, dopo il pareggio di Catania, ha visto accorciare le distanze dai biancorossi. C’è grande entusiasmo intorno alla squadra di mister Vivarini, ormai unica inseguitrice degli amaranto ostinata a non arrendersi. La Ternana infatti con la sconfitta casalinga di ieri può chiaramente abbandonare ogni speranza di promozione diretta. Sarà d’ora in poi una corsa a due. Alla fine del campionato mancano soltanto dieci incontri e sei punti di vantaggio possono davvero rappresentare un vantaggio considerevole, ma tutto dipenderà dai risultati delle prossime sfide.

Analizzando il calendario di Reggina e Bari (in basso lo schema) si può affermare con certezza che i prossimi 20 giorni saranno fondamentali, se non decisivi. Per i pugliesi adesso il cammino diventa in salita: tre incontri su quattro da disputare in trasferta contro Cavese, Ternana e Catanzaro saranno tutto meno che una passeggiata. Contemporaneamente gli amaranto invece dovranno giocare fuori casa il “Derby della Calabria” coi rivali catanzaresi e al Granillo contro la sorpresa Monopoli.

Il 9 marzo sarà quindi tutto più chiaro nella corsa al primo posto: se la Reggina dovesse riuscire a mantenere questo distacco, o ad aumentarlo, chissà nel migliore dei casi, la volata finale sarà tutta in discesa. Perché mentre gli amaranto sono attesi da un filotto di gare casalinghe (Avellino, Potenza, Rieti) e altre fuori alla portata (Casertana e Rende), per il Bari ci sono in programma test difficili col Catania al San Nicola, Vibonese e Teramo in trasferta. Insomma, il sogno Serie B può essere realizzato. Servirà resistere soprattutto nei prossimi venti giorni…

