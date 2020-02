Referendum Costituzionale: gli italiani residenti all’estero potranno votare in Italia [INFO e DETTAGLI]

3 Febbraio 2020 18:55

Referendum Costituzionale: gli elettori interessati dovranno far pervenire l’opzione all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza entro il prossimo 8 febbraio 2020

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Per tale referendum, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Tuttavia, per i medesimi elettori, è fatta salva la loro facoltà di optare per il voto in Italia. A tal fine, gli elettori interessati dovranno far pervenire l’opzione all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza entro il prossimo 8 febbraio 2020. Maggiori e più dettagliate informazioni potranno essere acquisite dai nostri connazionali residenti all’estero presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare, sul sito www.esteri.it e sul sito di questa Prefettura www.prefettura.it/reggiocalabria/, dove è possibile, tra l’altro, reperire il modulo d’opzione per il voto in Italia.

