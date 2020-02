Reddito di cittadinanza, la deputata messinese Siracusano: “è stato dato anche a mafiosi, assassini ed ex terroristi. È inutile, non risolve il problema della povertà”

6 Febbraio 2020 17:42

La deputata messinese Matilde Siracusano: “Implementare il reddito di cittadinanza? Alle casse dello Stato costa 10 miliardi l’anno, così il paese va a sbattere”

“Il reddito di cittadinanza, cosi’ come concepito dal Movimento 5 Stelle, e’ una misura inutile, che non risolve il problema della povertà nel nostro Paese e che incentiva pericolosamente la disoccupazione. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invece di trarre le dovute conseguenze, difende a spada tratta questo provvedimento, che alle casse dello Stato costa circa 10 miliardi all’anno, e rilancia, dicendo che verrà addirittura implementato. Magari avremmo preferito un mea culpa sul fatto che il reddito di cittadinanza è stato dato anche a mafiosi, assassini, ex terroristi, brigatisti. Invece niente, dal premier solo una visione miope. Non si creano crescita e sviluppo con il sussidio di Stato dato a pioggia. Gli italiani chiedono, soprattutto al Sud, opportunità, incentivi, sburocratizzazione della società e lavoro. Con l’ottusa logica di questo governo a trazione grillina il Paese va a sbattere“. È quanto ha dichiarato la deputata messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano.

