Fratelli d’Italia: anche a Reggio Calabria la raccolta firme per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare

29 Febbraio 2020 16:29

Fratelli d’Italia presenta anche a Reggio Calabria la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni

Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Fratelli d’Italia presenta anche a Reggio Calabria la campagna di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate da Giorgia Meloni. L’appuntamento a Piazza Duomo per presentare l’iniziativa alla stampa e la raccolta firme è previsto per domenica 1 Marzo presso Piazza Duomo di Reggio Calabria dalle ore 9.30.

Saranno presenti: i consiglieri comunali di Reggio Calabria. Per chi fosse interessato a firmare la petizione di Fratelli d’Italia, sarà possibile anche farlo prendendo visione del punto di raccolta più vicino consultando il sito di Fratelli d’Italia. Per firmare è necessario portare un documento di identità.

Valuta questo articolo