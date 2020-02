Quirinale: Mattarella ha ricevuto nuovi ambasciatori

6 Febbraio 2020 20:11

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credeziali, i nuovi Ambasciatori: S.E. Hmway Hmway Khyne, Repubblica dell’Unione del Myanmar; S.E. Papa Abdoulaye Seck, Repubblica del Senegal; S.E. Safia Al-Souhail, Repubblica dell’Iraq; S.E. Naser Mohamed Yusuf Al Belooshi, Regno del Bahrein; S.E. Rafael Tejeda Acevedo, Repubblica Dominicana; S.E. Hiroshi Oe, Giappone.Era presente agli incontri la Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni. Si legge in una nota del Quirinale.

