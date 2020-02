Buon Mercoledì delle Ceneri 2020: inizia la Quaresima, ecco il significato della celebrazione e le IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

26 Febbraio 2020 00:00

Buon Mercoledì delle Ceneri 2020: inizia la Quaresima, ecco tante immagini, video e frasi da condividere per gli auguri sui social

Oggi inizia la Quaresima. Difatti con il Mercoledì delle Ceneri inizia il periodo che precede la Santa Pasqua, giorno di digiuno e astinenza dalle carni che la Chiesa richiede ogni venerdì sino alla celebrazione della Resurrezione di Cristo. Ha un alto significato religioso in quanto è l’inizio del processo che porterà alla morte di Gesù e appunto alla Resurrezione. Importante in questa giornata il rito della benedizione e della cospersione delle Ceneri che ricorda il destino mortale che attende tutti noi. Il sacerdote recita infatti la formula: “Ricorda uomo che sei polvere e polvere ritornerai”. Le ceneri sono ricavate bruciando i ramoscelli d’ulivo distribuiti la Domenica delle Palme dell’anno precedente.

Buon Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima- In alto le immagini, in basso video e frasi da condividere sui social per fare gli auguri di Buon Mercoledi delle Ceneri 2020.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Che la benedizione del Signore attraverso la forza delle Sacre Ceneri si posi sulla tua fronte e su quella dei tuoi cari.

Auguro a te e a tutta la tua famiglia di iniziare un percorso di umiltà e fede, lo stesso iniziato nel battesimo e ritrovato da oggi con le Sacre Ceneri verso la Santa Quaresima.

“Iniziamo da oggi quel percorso verso la Quaresima prendendo coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e può operare in noi”.

In questo giorno dovremmo onorare il digiuno, vestirci di sacco facendoci cospargere con la cenere sul capo. Che la benedizione di questo giorno sia sulla tua famiglia!

Siano giorni di preghiera, digiuni ed elemosine, ritroviamoci nel sacrificio della cane per purificarci nello spirito.

