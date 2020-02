Oltre 7 milioni per la pulizia dei torrenti a Messina, da Ponte Gallo a Giampilieri

17 Febbraio 2020 19:27

Lavori al via nei torrenti di Messina, saranno eseguiti attingendo ai fondi dell’Agenda Urbana

Con i fondi di Agenda Urbana, per un importo di 7.600.000,00 euro, verranno realizzati gli interventi di pulizia su tutti i torrenti cittadini da Ponte Gallo a Giampilieri. Alla Conferenza dei servizi convocata nella giornata odierna dal Sindaco Cateno De Luca, presente l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, hanno preso parte rappresentanti del Genio Civile, della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, del Servizio Ripartimentale delle Foreste, di Terna Italia, di Telecom Italia e di Messinaservizi Bene Comune. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i progetti, suddivisi su quattro interventi, tre per la somma di 2.000.000,00 di euro ciascuno e uno per un importo pari a 1.600.000,00 euro. I partecipanti degli enti interessati hanno manifestato il loro parere positivo all’esecuzione degli interventi ed hanno assicurato anche la massima disponibilità a supportare l’Amministrazione durante i lavori per eventuali esigenze che potrebbero sopravvenire. L’Autorità di Bacino, che aveva richiesto delle integrazioni agli elaborati progettuali, incontrerà nei prossimi giorni l’Assessore Minutoli per verificare quanto già trasmesso dai tecnici della Protezione Civile e rilasciare il proprio parere. “Sono in corso tutte le attività propedeutiche – ha evidenziato l’Assessore Minutoli – necessarie ad accelerare l’iter per l’avvio dei lavori in tempi brevissimi. I nostri torrenti necessitano di una pulizia generale, ed è per questo motivo che il Sindaco Cateno De Luca ha voluto dare la priorità all’utilizzo dei fondi di Agenda Urbana per l’esecuzione della messa in sicurezza”.

