Previsioni Meteo, a San Valentino veloce peggioramento e temperature in calo, qualche pioggia in Calabria e Sicilia

12 Febbraio 2020 17:40

Previsioni Meteo, a San Valentino veloce peggioramento con piogge localmente intense in Calabria e Sicilia e temperature in calo

Previsioni Meteo – A San Valentino, la Festa degli Innamorati, da un punto di vista meteorologico è caratterizzata da un veloce peggioramento con temperature in calo. Il meteorologo, Antonio Iannella, su MeteoWeb, afferma: “nel giorno di San Valentino andranno via via cessando le precipitazioni sui settori Alpini o ancora qualche residua nevicata sulle Alpi centro orientali, mentre le nubi e le piogge andranno interessando il centro Appennino, il Lazio, la Campania e via via gran parte del Sud peninsulare. Su questi settori le piogge più intense potranno interessare parte della Campania occidentale, soprattutto il Salernitano, e il Cosentino, nel Nord della Calabria, qui fino a 10-15 mm, occasionalmente sui 20 mm sul Reatino, nel Lazio, e tra Sudovest Lucania e Nordovest Calabria. Altrove al Centro Sud piogge mediamente deboli, nell’ordine di qualche millimetro. Sul resto del Paese, pochi fenomeni e anche più ampie schiarite. Migliorerà ovunque entro sabato 15, anche se vanno rilevati un pò di venti più sostenuti settentrionali sui bacini centro meridionali e al Sud e un certo calo termico generale per via, appunto, di una circolazione più fresca da Nord”.

Maggiori dettagli su MeteoWeb.

Valuta questo articolo