Previsioni Meteo, la tendenza a lungo termine: possibile “rivincita” dell’Inverno con freddo e neve a inizio Marzo

18 Febbraio 2020 16:48

Previsioni Meteo Marzo: conferme sull’arrivo delle grandi piogge accompagnate da freddo invernale e neve

Previsioni Meteo Marzo – E’ molto probabile che i primi giorni di marzo saranno caratterizzati da una “rivincita” dell’Inverno con freddo e neve. Antonio Iannella, meteorologo di MeteoWeb, afferma: “dai dati in possesso a oggi, tra l’1 e il 4/5 marzo, l’Italia potrebbe vedere anche più di qualche affondo di nuclei instabili subpolari, che potrebbero spalmare piogge su tutto il Paese. Sarebbero possibili piogge più intense e persistenti, soprattutto sulle regioni Alpine e prealpine un pò tutte, sull’alto Tirreno, specie tra il Levante Ligure e l’Alta Toscana, sulle aree centrali tutte e su quelle appenniniche. Ci sarebbero buone opportunità per precipitazioni nevose di discreta consistenza lungo tutto l’arco alpino e anche in Appennino, probabilmente fino a quote medio-basse. Insomma, si prospetta un periodo a sfondo più invernale per la prima settimana di marzo”.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione apportando quotidiani aggiornamenti sulla situazione meteo.

