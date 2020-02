Previsioni Meteo: forte maltempo e temperature in picchiata tra Mercoledì 26 e Giovedì 27 Febbraio in Calabria e Sicilia

24 Febbraio 2020 21:51

Previsioni Meteo, ondata di freddo e maltempo a metà settimana: temperature in picchiata tra Mercoledì 26 e Giovedì 27 Febbraio

Previsioni Meteo – E’ confermata l’ondata di freddo a metà settimana tra Mercoledì 26 e Giovedì 27 Febbraio: il caldo va in soffitta e la fine del mese sarà caratterizzata da maltempo e piogge. Ne dà conferma il meteorologo di MeteoWeb, Antonio Iannella: “per mercoledì 26 le nubi saranno in aumento ovunque con precipitazioni su tutti i settori alpini, localmente sulla Toscana, sul Centro Sud Appennino, Lazio, Campania e anche forti sul Friuli-Venezia Giulia, sulle Alpi Graie e sulle Alpi Nord orientali. Sui settori Alpini avranno luogo nevicate via via a quote collinari o localmente anche fino a bassa quota. Tra mercoledì sera e giovedì 27 mattino, nubi e precipitazioni in concentrazione sul basso Tirreno, tra Campania e Calabria, ancora localmente sulla Sardegna e piogge sul medio Adriatico, verso il Gargano, altre sul Nord della Sicilia, localmente sulla Lucania e Sud Puglia. Ancora locali nevicate fino a bassa quota sulle Alpi più settentrionali di confine. Nevicate, tra la sera di mercoledì e il mattino di giovedì, anche sul Centro Appennino, sui rilievi campani occidentali e su quelli calabresi, fino a 7/800 metri o temporaneamente anche più in basso nei rovesci più intensi. L’instabilità potrebbe continuare ancora per venerdì 28”.

Per maggiori dettagli collegarsi su MeteoWeb

Valuta questo articolo