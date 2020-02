Previsioni Meteo: in arrivo piogge e nevicate, FOCUS con MAPPE e DETTAGLI

25 Febbraio 2020 18:06

Previsioni Meteo: in arrivo piogge e nevicate, calo termico che si farà più significativo nel pomeriggio-sera di domani un pò su tutta Italia

Previsioni Meteo – Si conclude un periodo in cui l’anticiclone l’ha fatta da padrone e, già da domani, nel pomeriggio-sera, ci sarà un calo termico importante che porterà piogge e nevicate. Su MeteoWeb, il meteorologo Antonio Iannella, scrive: “al Sud si potranno verificare locali nevicate tra domani sera e giovedì mattina sui rilievi calabresi e, più occasionalmente, su quelli campani, intorno a 800/1100 m. Breve parentesi più asciutta per giovedì 27, salvo precipitazioni nevose sulle Alpi, poi però arriverà un altro fronte instabile nel pomeriggio-sera di venerdì. Precipitazioni più diffuse inizialmente sulle Alpi, poi su Toscana, Nord Appennino, localmente Levante Ligure e, entro la sera di venerdì, di nuovo piogge diffuse su tutte le aree appenniniche e tirreniche centrali, dalla Toscana alla Campania. Nella notte su sabato 29 e anche per buona parte della giornata di sabato, le nubi e le piogge si estenderanno anche al basso Tirreno, più diffuse sulla Calabria e sul Salernitano, via via migliorerà al Centro Nord entro metà giornata di sabato. Un accenno, infine, ai settori dove le piogge potranno essere più abbondanti, in questa prima fase di azione perturbata nordatlantica: gli accumuli più intensi sono previsti sulle regioni tirreniche e relative appenniniche, dove potranno raggiungere mediamente anche 20/40 mm o occasionalmente 50 mm sulle aree interne laziali e del Nord Calabria. Infine, attenzione anche alla ventilazione occidentale sostenuta, con venti spesso sui 40/60/80 km/h, anche 100 km/h sui bacini occidentali, localmente fino a 150 km orari su Ovest Alpi, 120/130 km orari sul basso Tirreno, tra Calabria e Nordest Sicilia”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb

Valuta questo articolo