Previsioni Meteo: ultime ore di freddo in riva allo Stretto, temperature in forte aumento a Reggio Calabria e Messina

6 Febbraio 2020 21:22

Previsioni Meteo, ultime ore di freddo: da domani temperature in forte aumento, la prossima settimana di nuovo +25°C al Sud

L’Italia sta assaporando qualche ore d’Inverno: il maltempo da ieri colpendo il Sud con nevicate a bassa quota, temporali e venti impetuosi che purtroppo hanno provocato anche una vittima in Campania e temperature glaciali per l’effetto del wind-chill, e stamattina ha fatto decisamente freddo nelle minime anche al Nord, in pianura Padana, con -5°C a Soragna, -4°C a Lendinara, Suzzara, San Pietro in Trento, Novi di Modena, Carpi, Poggio Renatico e Poggio Rusco, -3°C a Conegliano, Castelfranco Emilia, Salsomaggiore e Isola Pescaroli, -2°C a Parma, Verona, Bolzano, Vicenza, Aosta, Modena, Reggio Emilia, Treviso, Asti, Alessandria, Ferrara e Trigolo, -1°C a Bologna, Novara, Pordenone, Piacenza e Cremona, 0°C a Padova, Mantova, Lodi e Bergamo.

Questo freddo, però, ha le ore contate. Già domani, Venerdì 7 Febbraio, pur con delle minime ancora fredde e tipicamente invernali (al Sud saranno più basse persino di oggi), nel corso della giornata la colonnina di mercurio aumenterà considerevolmente raggiungendo picchi di +16/+17°C su gran parte del Paese. Le temperature aumenteranno ulteriormente nel weekend, e soprattutto nei primi giorni della prossima settimana. Tra Lunedì 10, Martedì 11 e Mercoledì 12 farà nuovamente molto caldo, con picchi di +25°C al Sud (Sardegna, Sicilia e Calabria) e di oltre +20°C anche in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Le temperature arriveranno a +18/+19°C anche in Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Farà caldo anche al Nord, con temperature massime superiori ai +16°C su tutta la pianura Padana: il mese di Febbraio potrebbe quindi concludersi con anomalie termiche positive superiori persino a quelle di Gennaio, completando il trimeste invernale più caldo di sempre nella storia d’Italia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting:

