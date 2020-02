Previsioni Meteo: torna il caldo, almeno 5 giorni di sole pieno in Calabria e Sicilia [DATI]

20 Febbraio 2020 18:38

Previsioni Meteo: forte Anticiclone con massima espressione tra il weekend e l’inizio settimana prossimo

Previsioni Meteo – Sull’Italia torna l’anticiclone e quindi il caldo con almeno 5 giorni di sole pieno. Il meteorologo, Antonio Ianella, scrive su MeteoWeb: “il surplus termico potrebbe essere notevole, con 6/8/10°C oltre la media un pò ovunque. E’ altrettanto evidente come, però, a risentire di più dell’aumento termico sarebbero la Sardegna, le regioni settentrionali e in parte quelle del medio Adriatico. Su questi settori, le temperature potrebbero portarsi fino a 11/12°C in eccesso rispetto alle medie tipiche del periodo, anche 13°C oltre sul basso Piemonte. Naturalmente tempo soleggiato e siccitoso in via generale, anche se potrebbe esserci qualche eccezione in termini di più nubi e anche di qualche debole pioggia. Si tratterebbe dei settori dell’Alto Tirreno, specie della Liguria, localmente dell’alta Toscana, dei rilievi Alpini più occidentali, essenzialmente Alpi Graie e anche del Friuli-Venezia Giulia. Su questi settori, per fattori peculiari di umidità marittima o per lievi infiltrazioni più umide atlantiche, in possibile penetrazione sul bordo più settentrionale anticiclonico, potrebbero essere presenti più nubi, soprattutto tra lunedì 24 e martedì 25, con associate qualche debole precipitazione sparsa”, conclude.

