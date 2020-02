7 Febbraio 2020 09:00

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Quello che sinceramente non riesco a capire è come faccia il Pd, che ha i numeri, che ha fatto un bel risultato in Emilia Romagna, a non utilizzare la forza di questo risultato per dettare l’agenda, ma inseguire l’agenda su una vicenda come quella della giustizia, perchè il principio di fondo di questo accordo a tre è che rimane il ragionamento bonafediano sulla prescrizione”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

Valuta questo articolo