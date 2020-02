Prescrizione: Orlando, ‘no alleanze trasversali dando vantaggi a destra’**

5 Febbraio 2020 09:36

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Noi non vogliamo che si rimetta in gioco Salvini e che si ricostruiscano alleanze trasversali. Possiamo arrivare a una modifica della norma senza dare vantaggi alla destra e la patente di garantismo a chi non la merita”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital a proposito della questione della prescrizione.

Quanto alla proposta avanzata da Italia viva di una moratoria della riforma Bonafede, “si fa finta di non capirsi, perché la moratoria -ricorda l’esponente Dem- l’abbiamo proposta mesi fa ma i nostri alleati l’hanno rigettata e non so se è giusto riproporre una cosa che i 5 stelle hanno già rifiutato. Non sarebbe la giusta mediazione ma sarebbe un ricominciare da capo. Quello che serve ora è incontrarci, si definiscano i contrappesi ma si deve fare in fretta”. (segue)

