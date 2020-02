Prescrizione: Iv, speriamo che dl non vada lunedì in Cdm, c’è ancora tempo

6 Febbraio 2020 22:44

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Noi non siamo d’accordo sul merito e speriamo che lunedì in Cdm non ci sia all’odg un decreto legge con il lodo Conte bis”. Lo afferma la deputata Lucia Annibali di Italia viva, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale.

“La prima votazione – prosegue l’esponente di Iv – sarà in commissione alla Camera la prossima settimana con il mio lodo come emendamento al decreto legge milleproroghe. Poi, sempre alla Camera, ci sarà la votazione sul ddl Costa”. Sul lodo Conte bis “intanto vediamo se arriva in Cdm lunedì, c’è ancora tempo, oggi è solo giovedì…”.

