Prescrizione: al via vertice maggioranza a P.Chigi con Conte e Bonafede

6 Febbraio 2020 20:22

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – E’ appena iniziato a Palazzo Chigi il vertice sulla riforma della giustizia penale. Presenti, oltre al premier Giuseppe Conte e al ministro Alfonso Bonafede, il sottosegretario Vittorio Ferraresi per il M5S, per il Pd il ministro Dario Franceschini, Walter Verini, Michele Bordo, Andrea Giorgis, Alfredo Bazoli, mentre per Iv la delegazione è composta da Maria Elena Boschi, Lucia Annibali e Giuseppe Cucca. Infine per Leu, presenti Federico Conte -autore del lodo sulla prescrizione su cui si sta cercando un’intesa- e Pietro Grasso.

