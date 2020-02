Poste Italiane e Rotary Club “Parellelo 38” inaugurano la mostra filatelica dedicata alla storia del Rotary

24 Febbraio 2020 16:49

Poste Italiane e Rotary Club “Parellelo 38”: a Reggio Calabria è stata inaugurata la mostra filatelica dedicata alla storia del Rotary

“Questa mattina presso il salone delle rappresentanze del palazzo delle Poste di via Miraglia a Reggio Calabria, è stata inaugurata la mostra filatelico itinerante di manifesti inerenti i francobolli del Rotary nel mondo – si legge nel comunicato di Poste Italiane – . Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il direttore della filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria, Francesco De Marco, il Formatore distrettuale del Rotary, Cav. Antonio Enrico Squillace, la responsabile di Filatelia Area Sud di Poste, Annamaria Novelli, e l’avvocatessa Monica Falcomatà, vice presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud 38° Parallelo. Una cerimonia breve ma intensa dalla quale è emersa la volontà sinergica tra Poste e Rotary, finalizzata a valorizzare le eccellenze presenti sul nostro territorio. Il direttore di Filiale, De Marco, nel suo saluto ha rimarcato l’impegno che Poste italiane vuole portare avanti soprattutto nei confronti dei piccoli comuni a testimonianza dell’attenzione dell’azienda verso le realtà territoriali. Il massimo rappresentante aziendale ha voluto ricordare nel suo intervento l’incontro con i sindaci dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti che si è tenuto ad ottobre scorso a Roma. “Poste italiane – ha sottolineato inoltre De Marco – è da sempre alla ricerca di interlocutori importanti come il Rotary”. Dal canto loro, i rappresentanti del Rotary Club, Enrico Squillace e Monica Falcomatà, hanno voluto ricordare la compianta professoressa Cristina Brancatisano, curatrice del libro “I francobolli cronisti della storia del Rotary”, una collezione di francobolli che racchiude i momenti fondamentali di più di un secolo di storia del Rotary International. Annamaria Novelli, responsabile d’area della Filatelia di Poste, ha voluto sottolineare l’importanza degli annulli postali e, più in generale, della filatelia quali strumenti capaci di dare visibilità e rilevanza a qualsiasi tipo di eventi.

Dopo la conferenza stampa è stato attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale recante la dicitura “Il Club Reggio Calabria Sud – Parallello 38 – Festeggia il 115° Anniversario del Rotary International – 24.02.2020 – 89125 Reggio Calabria Centro”. L’iniziativa si è conclusa con il classico taglio del nastro della mostra che rimarrà aperta al pubblico fino al 7 marzo nel salone delle rappresentanze del Palazzo storico di Poste di via Miraglia a Reggio Calabria”.

