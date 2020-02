Il porto di Gioia Tauro diventa operativo h24 per arrivi notturni

28 Febbraio 2020 12:53

Gioia Tauro: il porto sarà operativo h24 grazie a nuove strumentazioni tecniche

Grazie a nuove strumentazioni tecniche, il porto di Gioia Tauro sarà operativo h24 per arrivi notturni. A breve inizierà la fase di sperimentazione grazie all’acquisto di un piu’ moderno correntometro, la stazione meteorologica e l’arrivo di nuovo rimorchiatore Damen che garantira’ allo scalo portuale calabrese la possibilita’ di far ormeggiare anche di notte le super portacontainer da 400 metri. A comunicare la nuova fase del porto di Gioia Tauro e’ stato il commissario dell’autorita’ portuale Andrea Agostinelli insieme al segretario generale Pietro Preziosi e al rappresentante della societa’ concessionaria del servizio rimorchio Pio Pugliese. Il nuovo rimorchiatore, che e’ costato 7,5 milioni di euro, arrivera’ dai cantieri Damen in Vietnam nel mese di agosto e andra’ a sostituira’ il vecchio rimorchiatore gia in attivita’ da venti anni. Il correntometro sara’ istallato nei prossimi giorni per avviare la fase di sperimentazione. L’operativita’ del porto di Gioia Tauro h24 e’ stata richiesta dal nuovo investitore privato. Gli accorgimenti tecnici sono stati concertati con la corporazione dei piloti. Il commissario Agostinelli ha specificato che l’obiettivo complessivo e’ arrivare ad avere quattro rimorchiatori, compresi quelli di seconda linea.

