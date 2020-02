Piano Strategico della Città Metropolitana: l’11 febbraio, a Locri, il tavolo tecnico su “Turismo culturale e ambientale”

6 Febbraio 2020 10:24

Piano Strategico della Città Metropolitana: convocato il tavolo tecnico su “Turismo culturale e ambientale” che si terrà martedì 11 febbraio, alle ore 15.00 presso il Palazzo della Cultura di Locri

Nell’ambito degli appuntamenti che scandiscono la fase di ascolto e di co-pianificazione del Piano Strategico della Città Metropolitana è stato convocato il tavolo tecnico su “Turismo culturale e ambientale” che si terrà martedì 11 febbraio, alle ore 15.00 presso il Palazzo della Cultura di Locri. L’approfondimento, di taglio operativo, è organizzato in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e con il GAL Terre Locridee e si propone come ulteriore articolazione dei tavoli tematici già avviati dall’Ufficio del Piano per favorire il dialogo diretto con gli operatori economici presenti nel territorio della Locride. Una proficua occasione per partecipare attivamente al processo di orientamento delle scelte e sostenere “dal basso” la costruzione di un percorso di crescita economica e sostenibile dell’area della Città Metropolitana in grado di rispondere alle istanze e una visione di sviluppo ampiamente condivisa.

