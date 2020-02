Piano spiagge e Piano Strutturale Comunale di Reggio Calabria, Ripepi (Fratelli d’Italia) boccia Falcomatà: “faremo guerra per impedire l’approvazione” [FOTO E VIDEO]

18 Febbraio 2020 14:45

Nel corso della conferenza stampa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, Ripepi ha usato parole forti contro Falcomatà per il Piano spiagge e il Piano Strutturale Comunale

La messa in sesto del Lido Comunale di Reggio Calabria, è una delle più grosse promesse che il sindaco Giuseppe Falcomatà non è riuscito a mantenere. Si è parlato anche di questo oggi presso la segreteria politica di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, dove si è tenuta la conferenza stampa “Lidi e mare d’inverno”. Dura la critica del consigliere comunale Massimo Ripepi su Piano Spiagge e Piano Strutturale Comunale. Il coordinatore del partito denuncia la situazione: “in questi cinque anni la burocrazia di Palazzo San Giorgio ha mortificato gli imprenditori con blocchi continui, costringendoli ad improvvisare la stagione balneare per mandare avanti la propria attività. E’ stata demolita quella piccola economia rimasta nella nostra città. Abbiamo discusso anche del disastroso Piano Strutturale Comunale che questa amministrazione vuole approvare prima delle elezioni. Non permetteremo che ciò avvenga, faremo la guerra ad una proposta che bloccherà questa città per i prossimi 40 anni”.

In seguito il commento del capogruppo Antonio Pizzimenti: “questa amministrazione comunale non va incontro alle esigenze dei cittadini, né aiuta gli imprenditori nei loro investimenti. Anzi mette i bastoni fra le ruote, creando ancor di più un problema economico nelle casse comunali”.

Infine l’intervento anche del neo consigliere comunale Demetrio Marino: “sono stati evidenziati clamorosi errori nel Piano Strutturale, in consiglio comunale chiederemo di intervenire proponendo soluzioni concrete”.

Valuta questo articolo