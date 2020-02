Messina, pericoli sulla spiaggia di Contesse: dalla sabbia riemerge una grossa condotta rotta e arrugginita [FOTO]

11 Febbraio 2020 12:21

La segnalazione di una lettrice di Messina a StrettoWeb: grosso tubo arrugginito e rotto sulla spiaggia di Contesse

Riceviamo la segnalazione di una lettrice di Messina in merito a una situazione di pericolo sulla spiaggia di Contesse, nei pressi di via del Carmine. Come si evince dalle immagini inviate dalla nostra lettrice, dalla sabbia è riemerso un grosso tubo arrugginito e rotto. Con ogni probabilità si tratta di pezzo di condotta fognaria, che attraversa la spiaggia e finisce direttamente in mare, con potenziali rischi per l’incolumità dei cittadini. “Qualcuno potrebbe ferirsi, si dovrebbe far qualcosa per metterlo in sicurezza“- commenta la nostra lettrice.

Valuta questo articolo