Messina, si insedia la commissione provinciale per il congresso PD

27 Febbraio 2020 16:17

La Commissione ha eletto Patrizio Marino presidente ed ha già avviato le procedure per consentire agli iscritti di Messina e provincia, che sono circa 1900, di eleggere gli organi statutari di circolo, provinciali e regionali

Nella giornata del 22 febbraio 2020 si è insediata la Commissione provinciale per il Congresso del PD della provincia di Messina nominata dal Commissario regionale On. Alberto Losacco e costituita da Angela Bottari, Pietro Corona, Patrizio Marino, Alfredo Mobilia e Mariella Sottile. La Commissione come primo adempimento ha eletto al suo interno il Presidente nella persona di Patrizio Marino ed ha già avviato le procedure per consentire agli iscritti di Messina e provincia, che sono circa 1900, di eleggere gli organi statutari di circolo, provinciali e regionali. I congressi si svolgeranno dal 28 febbraio all’8 marzo ed é stato stabilito che i direttivi saranno composti nel numero massimo del 30% degli iscritti.

Le assemblee, aperte al dibattito pubblico, rappresentano un primo momento di riorganizzazione per il rilancio del PD in provincia di Messina. Un PD aperto, vicino alle istanze ed ai bisogni dei cittadini può rappresentare un punto di riferimento per mettere in campo forze ed idee necessarie per uno sviluppo possibile della realtà messinese.

Le prossime scadenze elettorali saranno l’occasione per costruire alleanze larghe che vedano insieme le forze politiche del centrosinistra, le realtà associative democratiche e uomini e donne che, nei movimenti, si battono per affermare i valori della democrazia, dell’antifascismo, della Costituzione, dell’ambientalismo e della parità di genere.

