60 giovani scrivono a Zingaretti: “E’ ora di costruire il nuovo Pd in Calabria”

2 Febbraio 2020 13:52

60 giovani calabresi scrivono al segretario PD Zingaretti: ” La campagna elettorale è stato un punto di partenza: ora il compito più importante è quello di un atto fondativo per un nuovo Pd in Calabria”

“E’ ora di costruire il nuovo Pd in Calabria”. È quanto si legge nella lettera che 60 giovani della provincia di Cosenza (studenti universitari, amministratori locali, professionisti) consegneranno lunedì pomeriggio a Catanzaro al segretario del Pd Nicola Zingaretti. “E’ stata una campagna elettorale intensa – prosegue la lettera riportata da alcuni quotidiani locali -, il Pd ha dimostrato di avere coraggio, di rompere con le ambiguità del passato, mantenendo fede all’impegno di rinnovamento e cambiamento. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo impegnandoci attivamente in questa competizione regionale. La campagna elettorale è stato un punto di partenza: ora il compito più importante è quello di un atto fondativo per un nuovo Pd in Calabria. A partire dall’Università della Calabria e dai territori, abbiamo iniziato le nostre battaglie che ci hanno reso protagonisti nelle realtà locali e anche nelle ultime elezioni universitarie. Il nostro impegno non si ferma qui: è ora di costruire il nuovo Pd, che in Calabria e nel Sud deve archiviare le logiche consociative e trasversali che hanno impedito la crescita e lo sviluppo della regione. Vogliamo essere protagonisti di questa nuova fase”.

