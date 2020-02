23 Febbraio 2020 14:02

Coronavirus: niente sfilata di Carnevale al Duomo di Messina

A seguito dell’ordinanza ministeriale di stanotte in riferimento al divieto di svolgimento di iniziative in luoghi aperti per contenere i rischi di contagio da coronavirus, la dirigente scolastica Prestipino ha deciso di annullare la festa di Carnevale delle scuole Vittorini, Basile e La Farina, in programma oggi al Duomo di Messina. La decisione è stata assunta per preservare tutti i presenti da eventuali rischi. A Messina al momento non è stato registrato alcun caso di contagio.

