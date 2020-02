Guglielmelli: “il Pd in Calabria o si rinnova o muore”

2 Febbraio 2020 20:45

“Leggo da più parti l’esigenza di continuare nel rinnovamento intrapreso dal Pd in Calabria. Sono d’accordo: il Pd in Calabria o si rinnova o muore”. E’ quanto afferma Luigi Guglielmelli, già segretario della Federazione Dem di Cosenza. “Ma il rinnovamento – aggiunge – non può essere il succedaneo del commissariamento romano né semplice sostituismo. E richiesto prima di tutto un rinnovamento della cultura politica e il superamento delle correnti, promuovendo gruppi dirigenti espressione di una giovane generazione”. “Per raggiungere tale scopo- prosegue- occorre decidere subito: apertura ai movimenti, alle forme autonome della società civile, ai giovani e alle donne; limite del doppio mandato per ogni eletto, senza possibilità di deroga; congresso regionale aperto e da svolgersi in tempi rapidi; riforma della legge elettorale regionale per la preferenza di genere; incompatibilità tra cariche di partito e cariche elettive; due anni in cui non possono coprire cariche di partito monocratiche i candidati non eletti alle scorse elezioni regionali”. “Altro che Pd primo partito! Nelle aree urbane e nei comuni dove più alta è stata l’affluenza al voto, il consenso non è andato né a Callipo né al Pd, ma a Carlo Tansi, segno che al momento i margini di crescita sono assai limitati se non si cambia linea politica in termini di contenuto e se non si scelgono nuovi blocchi sociali da rappresentare”, conclude.

