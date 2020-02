9 Febbraio 2020 14:22

Prima manifestazione a Messina dei commercianti e artigiani: monta la protesta del popolo delle Partite Iva

Prima manifestazione a Messina del popolo delle Partite Iva. Questa mattina artigiani e commercianti si sono dati appuntamento a Piazza Cairoli, su iniziativa del presidente dell’associazione Le Vetrine di via Garibaldi, Lillo Valvieri. L’obiettivo è scendere tutti in piazza a Roma, partecipando alla manifestazione in programma il prossimo 30 marzo nella capitale, insieme a tutti i commercianti e artigiani della Sicilia.

Valuta questo articolo