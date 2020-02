Il popolo delle Partite Iva scende in piazza a Messina: “schiacciati e oppressi dalle tasse”

7 Febbraio 2020 10:56

Il popolo delle partite Iva in piazza anche a Messina: “schiacciati e oppressi dal sistema delle tasse imposto dal Governo, vogliamo parlare col Ministro”

Una manifestazione in piazza in nome dei commercianti, artigiani e professionisti detentori di partita Iva. È l’iniziativa organizzata dall’associazione Le Vetrine di via Garibaldi, in programma domenica 9 febbraio a Piazza Cairoli alle 10. “Lo scopo della manifestazione è anche quello di creare una lettera congiunta insieme ai presidenti dei vari gruppi facebook, dedicati all’argomento, per chiedere un incontro con il ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri”- spiega il presidente de Le Vetrine, Lillo Valvieri.

All’iniziativa prenderanno parte anche Nadia De Marco e Massimo Maletti, rappresentanti del comitato ‘Artigiani commercianti e tutte le partite iva’, che il 22 gennaio scorso hanno già partecipato ad una manifestazione di portata nazionale, in rappresentanza di tutte le partite iva.

Nell’ultimo periodo, in Italia, sono nati diversi gruppi facebook a difesa dei possessori di partita iva, accomunati dall’insofferenza verso le politiche fiscali dello Stato.

Lo scopo dell’iniziativa in programma a Piazza Cairoli è quella di organizzare una manifestazione a Piazza del Popolo a Roma, “nella speranza di poter giungere, presto, anche ad un incontro con il ministro Gualtieri”- si legge in una nota.

Lillo Valvieri si dice “arrabbiato contro tutto il sistema politico, il quale si mostra inerte e disinteressato di fronte ad un problema che grava sulle spalle e sulla vita di moltissimi italiani. Quello che dovrebbe rappresentare il motore dell’economia del Paese, risulta invece la classe più schiacciata e oppressa dal sistema delle tasse imposto dal Governo”.

Valuta questo articolo