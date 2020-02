Papa Francesco a Bari: attesi oltre 40 mila fedeli. Ci saranno anche Mattarella a Conte

15 Febbraio 2020 15:40

Attesi 40mila fedeli alla messa di Francesco a Bari. In città 58 tra cardinali, vescovi e patriarchi e 500 preti

Al via a Bari l’evento “Mediterraneo, frontiera di pace”. La città pugliese dal 19 al 23 febbraio accoglierà vescovi, cardinali e patriarchi provenienti da 20 Paesi di Europa, Asia e Africa. L’evento si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco. A Bari ci saranno oltre 500 preti e diaconi, 600 religiose e si sono accreditati circa 300 giornalisti provenienti dai Paesi che saranno protagonisti dell’incontro. Per l’evento di domenica sono stati distribuiti 40mila biglietti gratuiti per i fedeli. Mercoledì pomeriggio si terrà il momento introduttivo con il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, le giornate di giovedì 20 e venerdì 21 al Castello Svevo di Bari saranno dedicati a tavoli di confronto tra i vescovi sui temi ‘Consegnare la fede alle generazioni future’ e Rapporto tra Chiesa e societa: mobilità, cittadinanza, libertà religiosa, inequità. Sabato si terrà nel teatro Petruzzelli l’incontro pubblico Sulla stessa barca. Domenica 23 l’evento si concluderà con la messa di Papa Francesco alle 10.45 in piazza Libertà, ci saranno anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Valuta questo articolo