Pallanuoto, Italica Sport fa tris: il team reggino batte l’Acireale

17 Febbraio 2020 14:11

Pallanuoto, terzo successo consecutivo per l’Italica Sport: il team reggino ha battuto 12-9 l’Acireale

Non c’è due…senza tre. Dopo le prime due vittorie in altrettante gare di campionato, Italica Sport prosegue nel proprio percorso netto. Sabato 15 febbraio, presso la piscina del Parco Caserta, la formazione reggina ha sfruttato nel migliore dei modi il turno casalingo superando 12-9 Altair Club Sport Village Acireale.

Gara intensa e combattuta, con Italica Sport a condurre i giochi prima di una flessione che ha permesso il ritorno della formazione siciliana. Buono l’avvio della formazione reggina, con Mantineo e Giuliano sugli scudi. Italica Sport però non riesce a trovare l’allungo decisivo, Acireale ringrazia ed accorcia le distanze. Nell’ultimo quarto sale in cattedra Bellocco. Il capitano di Italica si prende la squadra nel momento più importante, le sue reti (4 il bottino complessivo) permettono al team allenato di Giacomo Mannino di riallungare e chiudere i giochi sul 12a9.

Terzo successo consecutivo per Italica, gli spalti gremiti del Parco Caserta hanno seguito con calore ed entusiasmo la sfida contro Acireale, salutando tra gli applausi la vittoria della formazione reggina. Salvatore Ruggieri, attaccante di Italica Sport, commenta positivamente il successo ottenuto contro Acireale: “Abbiamo ottenuto la terza vittoria consecutiva, non era semplice anche perchè affrontavamo un avversario tosto. Nel momento decisivo -sottolinea Ruggieri- siamo stati bravi a non sbagliare. Il nostro allenatore ci sprona a mantenere sempre alta la concentrazione, siamo una squadra giovane e dobbiamo stare attenti a non accusare cali di tensione”.

Il tecnico Giacomo Mannino, pur soddisfatto per il risultato, non risparmia qualche critica ai suoi. “Faccio i complimenti ai ragazzi, bravi a superare Acireale in una gara combattuta. In alcuni frangenti della partita però la squadra non mi è piaciuta, dobbiamo essere maggiormente lucidi nel gestire la partita e più precisi negli ultimi metri. Abbiamo affrontato una squadra messa bene in campo, che ha fatto dell’intensità la propria forza. Archiviamo questo successo e proiettiamoci subito ai prossimi impegni, lavorando sui difetti da correggere. La mia squadra ha ancora margini di miglioramento”, assicura Giacomo Mannino. Dopo il tris di vittorie, Italica va alla ricerca…del poker. La formazione reggina sarà impegnata sabato 22 febbraio, alle 16.30, in trasferta contro la 4Spa Catania.

ITALICA SPORT – ALTAIR CLUB SPORT VILLAGE 12-9

ITALICA SPORT: Bianchi, Mantineo 2, Terranova, Giuliano 3, Caridi, Pricoco, Mannino, Bellocco 4, Marino, Ruggieri 1, Pavone 2, Troielli, Guarnaccia. All. Giacomo Mannino.

ALTAIR CLUB SPORT VILLAGE: Leotta, Savoca, Massimino, Maccarrone 4, Finocchiaro 1, Polizzi 1, Grasso 1, Spina, Castorina, Nicotra 1, Barone, Barbagallo 1, Patti. All. Sebastiano Elio Savoca.

