Pa: Ugl, va bene percorso prospettato da Dadone ma cambiare passo

19 Febbraio 2020 18:27

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “La Pubblica amministrazione è centrale per il sistema Paese. Senza un suo articolato piano industriale di rilancio anche sotto il profilo occupazionale, difficilmente l’Italia riuscirà ad andare oltre una crescita di pochi decimali di prodotto interno lordo”. Ad affermarlo in un comunicato congiunto sono il segretario confederale Ugl, Fiovo Bitti, e il segretario nazionale Ugl Stato, Alessandro di Stefano, nel corso del tavolo che si è svolto al ministero della Funzione pubblica con il ministro Fabiana Dadone.

“Non è un caso che, proprio nel momento in cui si è smesso di investire nel lavoro pubblico e nella messa in efficienza della macchina amministrativa dello Stato e delle amministrazioni territoriali, l’economia è andata in sofferenza. Si ribadisce quindi – sottolineano – l’importanza di immettere nuove risorse, umane e finanziarie, nella Pubblica amministrazione. Il tanto desiderato snellimento della Pa sicuramente passa attraverso la riduzione delle prassi burocratiche che attualmente incidono negativamente sull’applicazione di qualsiasi legge che interessi la vita sia economica che sociale del nostro Paese. Quindi poche norme e loro applicazione diretta, senza eccessivi passaggi tra interpretazioni e/o circolari ministeriali”.

