16 Febbraio 2020 14:54

Ora Legale 2020, ecco quando si dovranno spostare in avanti le lancette dell’orologio: tutte le info utili

L’Ora Solare, che ci ha accompagnato per tutta l’autunno e l’inverno, terminerà la notte fra sabato 29 e domenica 29 marzo 2020 quando tornerà l’Ora Legale. Conseguentemente si dovranno spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora e, per una notte, dormiremo tutti un’ora in meno.

