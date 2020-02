Operazione Nostalgia a Reggio Calabria, al raduno del 6 Giugno al Granillo anche Nakamura? “Se vi diciamo chi ci sarà, vi sentite male” [FOTO]

18 Febbraio 2020 00:07

L’annuncio sul raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria ha fatto impazzire i tifosi, presente anche l’ex Reggina Nakamura?

Cresce già l’attesa per il raduno di ‘Operazione Nostalgia’, l’evento si disputerà a Reggio Calabria, esattamente allo Stadio Oreste Granillo nella data del 6 giugno. Si tratta di un appuntamento che può risultare storico per tutta la città, prevista infatti la presenza di tanti campioni che sono stati grandi protagonisti nel mondo del calcio, più altri ex Reggina come commentato anche da Bruno Cirillo. Ma il nome che stuzzica di più è sicuramente un altro. La pagina ‘Operazione Nostalgia’ scrive: “Prevediamo migliaia di macchinate per raggiungere il Granillo. Non vi possiamo dire chi stiamo provando a portare quest’anno sennò vi sentite male”.

“Vogliamo Nakamura!!!” e “La maglia di SHUNSUKE NAKAMURA è pronta!”, sono alcuni commenti dei fan, ecco le risposte della pagina Operazione Nostalgia che fanno pensare al ritorno del giapponese in riva allo Stretto: “non possiamo parlare…” e “magari non solo la maglia…”.

