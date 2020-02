“Operazione Nostalgia”, omaggio social alla Reggina del -15: “un’impresa che rimane nel cuore di tutti”

15 Febbraio 2020 16:26

La pagina “Operazione Nostalgia” ha reso omaggio alla Reggina del -11 nel giorno del compleanno di Rolando Bianchi: fu un miracolo a tinte amaranto

Ci sono imprese destinate a restare nella storia. Ci sono eroi che per i loro risultati straordinari non potranno mai essere dimenticati. E’ questo il caso della Reggina targata Walter Mazzarri, che nella stagione 2006/2007 riuscì nel miracolo di ottenere la salvezza in Serie A nonostante la penalizzazione di 15 punti (poi ridotta a 11). E’ senza alcun dubbio questa la pagina più gloriosa della storia calcistica ultra centenaria del club amaranto. Una cavalcata incredibile che riuscì a sorprendere tutti gli appassionati di calcio, sicuri che quella squadra non ce l’avrebbe mai fatta. Non avevano fatto i conti con Rolando Bianchi e compagni. Non avevano fatto i conti col presidente Lillo Foti. Non avevano fatto i conti con il pubblico del Granillo, 12° uomo in campo e assoluto protagonista di un’impresa da record.

La pagina Facebook “Operazione Nostalgia” ha citato in uno dei suoi post Rolando Bianchi, oggi è il giorno del suo 37° compleanno. Non può mancare ovviamente il richiamo alla Reggina del -15: “un’impresa da raccontare ai nipotini è sicuramente la cavalcata della Reggina 2006/07 con Mister Mazzarri in panchina. Oggi è il compleanno di Rolando Bianchi, che, con Nicola Amoruso formò una coppia da 35 reti, la coppia più prolifica di quella stagione. Taggate qui sotto un tifoso della Reggina e fatelo commuovere, lui vi ringrazierà”, si legge sulla fan page. E chissà davvero quanti sostenitori amaranto, leggendo le riposte tra i commenti, non si siano fermati per un attimo a ricordare quella stagione irripetibile e quella squadra capace di fare innamorare tutti gli italiani.

