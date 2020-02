Operazione Dinastia, colpo al clan di Barcellona Pozzo di Gotto: plauso del sindaco Materia

29 Febbraio 2020 09:47

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto ringrazia le Forze dell’Ordine

“Il successo dell’operazione Dinastia che ha condotto in carcere 59 affiliati alla criminalità mafiosa in tutto il comprensorio tirrenico della provincia che da Messina si spinge sino a Barcellona Pozzo di Gotto riafferma una volta ancora la confortante presenza dello Stato ad accompagnare e rendere sicura la nostra vita sociale e consegna nuova vitalità al valore della legalità”– a dirlo è il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia, che esprime gratitudine alla Magistratura e a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri “che con alta professionalità e grande abnegazione hanno condotto le indagini e portato a termine l’importante operazione antimafia. I profili degli arrestati confermano tuttavia che nonostante i successi che lo Stato continua a riportare – dei quali quello odierno è soltanto l’ultimo – la mafia è un parassita che ancora continua ad insinuarsi nella carne viva della nostra società e del suo tessuto economico e ne condiziona le prospettive.

Dobbiamo dunque prestare attenzione a non abbassare la guardia e a mantenere alto il livello di vigilanza e la resistenza contro questa barbarie che fa violenza alle persone e oltraggia la civile convivenza.

Legalità, giustizia, rispetto della persona, libertà sono i valori che stanno alle fondamenta della lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità e che appartengono al patrimonio culturale della nostra società, inscindibilmente collocati nel profondo della coscienza civile soprattutto delle giovani generazioni.

Sono i valori che hanno guidato l’azione di tanti servitori dello Stato che in un passato mai lontano hanno immolato la loro vita nella lotta alla criminalità organizzata per affermare la legalità e tutelare la libertà nostra e dei nostri figli.

A tutti costoro dobbiamo la nostra gratitudine, la stessa gratitudine che in questa occasione rinnoviamo alla Magistratura, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze di Polizia, come anche a tutti gli altri servitori dello Stato e a quei semplici cittadini che quotidianamente, ciascuno per il proprio ruolo e spesso anche soltanto con un’azione di denuncia, conducono e sostengono la lotta alla mafia”- conclude il sindaco.

