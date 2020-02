One Billion Rising: flash mob a Messina contro la violenza sulle donne

13 Febbraio 2020 12:10

Il Cedav di Messina per l’ottavo anno consecutivo organizza un flash mob a Messina per far sentire la propria voce contro la violenza sulle donne: appuntamento a Piazza Duomo

Anche quest’anno “One Billion Rising” vuole far sentire la propria voce contro la violenza. Un evento mondiale che si svolge contemporaneamente in 200 paesi del mondo, mobilitando un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura della libertà, del rispetto e della solidarietà, in un movimento di rivoluzione pacifica contro ogni forma di violenza. In particolare quest’anno in Italia “One Billion Rising” vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza dei centri Antiviolenza nell’accogliere e restituire una vita alle donne vittime di abusi e sulla necessità di sostenere e garantire continuità ai centri che operano con professionalità. Il CeDAV (Centro Donna Antiviolenza di Messina) si fa promotore di questo movimento e ha organizzato, per l’ottavo anno consecutivo, un flash mob che si svolgerà venerdì 14 alle ore 11 a piazza Duomo, coinvolgendo le scuole cittadine e quanti vogliano liberamente esprimere la loro solidarietà alla lotta quotidiana contro la violenza sulle donne.

