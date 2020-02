Messina: a Piazza Cairoli flashmob in siciliano contro la violenza sulle donne

29 Febbraio 2020 10:03

Il collettivo Non una di meno Messina porta in piazza il grido di tutte le donne vittime di violenza. Pomeriggio a Piazza Cairoli il flashmob

Si terrà oggi pomeriggio alle 17:00 a Piazza Cairoli (lato Mcdonald’s) il flashmob “El violador eres tu”.”Anche a Messina ci uniamo al grido delle donne cilene contro la violenza maschile sulle donne. Da sud a sud le donne si riuniscono nelle piazze per dare visibilità a un tema troppo spesso taciuto o affronta in maniera parziale e strumentale a mantenimento dello status quo” – dichiara il collettivo Non una di meno Messina.

“In vista del corteo dell’8 marzo vogliamo portare nella nostra città il grido di tutte le donne del mondo. Un grido che il collettivo #LasTesis ha lanciato lo scorso novembre. Dopo la protesta partita dal Cile, migliaia di donne hanno ballato e cantato in tutto il pianeta e noi vogliamo farlo oggi, nella nostra lingua e nella modalità che più si preferisce e che rispecchia la realtà territoriale che viviamo per essere il grido di tutte coloro che non riescono più ad aver voce, contro la violenza che ogni giorno colpisce tantissime donne, contro l’obiezione di coscienza che a Messina si attesta al 97%, in una frase: contro il patriarcato.”

Invitiamo tutte e tutti, singoli, gruppi, associazioni ad unirsi al flashmob.

Testo

EL VIOLADOR ERES TU

La colpa è del patriarcato

il braccio armato dello stato

dice che sono il problema

giustificando il suo sistema.

U patriarcato ni struppia

Scinni fimmina e ‘bbannia

Il nostro castigo

É la violenza che ora vivo

Femminicidio

Impunità per l’ assassino

è l’abuso

è lo stupro

E a cuppa unn’era mia, nè unni annava, né comu vistia (X2)

Y la culpa no era mia, ni dònde estaba ni còmo vestia(X2)

Lo stupratore eri tu

Lo stupratore sei tu

E’ lo stato,

I giudici

La chiesa

e il potere

Lo Stato oppressore è un vile stupratore

Lo Stato oppressore è un vile stupratore (X2)

Lo stupratore eri tu

Lo stupratore sei tu

Siamo il grido

altissimo e feroce

di tutte quelle donne

che più non hanno voce

Semu a vuci

Ghiauta e feruci

Di tutti chiddi fimmini

Ca chiú un’hannu vuci

El violador Eres tu

El violador Eres tu

El violador Eres tu

El violador Eres tu

