Noleggio auto: eccelle a Reggio Calabria il servizio di noleggio a lungo termine

Nel mese di novembre i contratti a noleggio a lungo termine sono cresciuti

Non è una sorpresa – ma una piacevole conferma: a Reggio Calabria il servizio di noleggio a lungo termine continua a macinare numeri in forte crescita, dimostrando quanto sia apprezzata una simile proposta. Trend confermato da TecnoserviziRent, broker nel noleggio a lungo termine da più di quattro anni.

Ma quali sono i numeri di questo fenomeno? E perché buona parte del successo è determinata dal ruolo dei broker del comparto Noleggio a lungo termine?

Un boom di contratti a noleggio

Andando con ordine, e citando le più recenti statistiche fornite da Dataforce sui dati del Ministero delle Infrastrutture, notiamo come nel corso del mese di novembre i contratti a noleggio a lungo termine siano cresciuti del 48,84% rispetto a quelli siglati nel corso dello stesso periodo dell’anno precedente, dopo un buon + 37,7% già sperimentato a settembre e un + 29,97% a ottobre.

Segno tangibile che il business del Noleggio a lungo termine continua a consolidarsi in misura sempre più importante, influenzando in misura straordinaria il dato cumulato annuo, che candida il 2019 ad essere un anno decisivo per la piena esplosione del comparto.

A ulteriore conferma di ciò, il quasi + 51% con il quale si è concluso il mese di dicembre, e che hanno condotto le immatricolazioni a circa 281 mila unità in tutto il territorio italiano.

Per quanto concerne poi i modelli di auto più gettonati, si noti come la parte finale dello scorso anno abbia dato un impulso straordinario alla fascia captive, con un miglioramento delle performance del 34%.

I vantaggi del noleggio a lungo termine e il supporto al servizio

Ma perché sempre più persone, anche non titolari di partita IVA, scelgono di noleggiare un’auto a lungo termine, preferendo questa opzione all’acquisto?

Le motivazioni sono diverse e facilmente sintetizzabili. Basti pensare ai servizi all-inclusive del servizio di noleggio a lungo termine. L’assistenza stradale e telefonica h24, manutenzione ordinaria e straordinaria compresi in un unico canone, fisso mensile. Grandi vantaggi per un servizio di renting, che offre la possibilità di avere sotto controllo tutte le spese dell’auto, come ad esempio assicurazione e bollo, sollevando il guidatore da scadenze e perdite di tempo.

Come ci spiegano da TecnoserviziRent, presenti a Reggio Calabria nel settore del noleggio a lungo termine da diversi anni, gli aspetti vantaggiosi del servizio di noleggio, giustificano il perché sempre più persone scelgono questo servizio semplice e ben strutturato, come soluzione alternativa all’acquisto dell’auto.

Un servizio personalizzato e a misura di utente, che consente a chiunque – dalle grandi imprese alle persone fisiche prive di partita IVA – di poter trovare in breve tempo la soluzione più adatta alle proprie necessità.

